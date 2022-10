LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: cinque all’attacco, c’è Guarnieri. Gruppo a 6? (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Il Gruppo aumenta leggermente l’andatura e il ritardo scende sotto i 6?. 13.01 A breve inizia la prima salita di giornata: Ca’ Bortolani (5,4 km al 6,3% con punte del 9%). 12.58 130 chilometri all’arrivo. 12.54 Ricordiamo i cinque attaccanti: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 12.51 Sale anche oltre i 7? il vantaggio dei fuggitivi. 12.48 Pogacar punta in alto ed è il grande favorito per la corsa odierna. Per la banda britannica invece più chance: da Daniel Martinez ad Adam Yates. 12.45 A gestire la situazione nel plotone ci sono UAE Emirates e Ineos Grenadiers. 12.40 145 chilometri al traguardo. 12.35 Prosegue l’azione dei ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Ilaumenta leggermente l’andatura e il ritardo scende sotto i 6?. 13.01 A breve inizia la prima salita di giornata: Ca’ Bortolani (5,4 km al 6,3% con punte del 9%). 12.58 130 chilometri all’arrivo. 12.54 Ricordiamo iattaccanti: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo(Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 12.51 Sale anche oltre i 7? il vantaggio dei fuggitivi. 12.48 Pogacar punta in alto ed è il grande favorito per la corsa odierna. Per la banda britannica invece più chance: da Daniel Martinez ad Adam Yates. 12.45 A gestire la situazione nel plotone ci sono UAE Emirates e Ineos Grenadiers. 12.40 145 chilometri al traguardo. 12.35 Prosegue l’azione dei ...

Laura81415440 : @mengonimarco Non potendo essere presente ai tuoi live questo giro, purtroppo ??????, mi accontento di ascoltare tutto… - nejra_bajric : RT @Silvy16244600: Io in giro per città..chat con mi figlio + live run ahahaha solo un ARMY lo fa ?? - Silvy16244600 : Io in giro per città..chat con mi figlio + live run ahahaha solo un ARMY lo fa ?? - stefanozana : RT @Bardiani_CSF: ????? Doppio impegno questo sabato per la Bardiani CSF Faizanè. ???? In Italia grande attesa per il Giro dell'Emilia, ?? con… -