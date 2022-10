Almanacco del 01-10-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 ottobre 2022)del giorno e siamo a venerdì Dai che ce la facciamo che venerdì Buongiorno venerdì 30 settembre finisce anche questo mese è ragazzuoli cari Oggi la chiesa ricorda San Girolamo dottore Girolamo dal greco Eros sacro e onima nome significa letteralmente nome sacro Girolamo Il proverbio dice settembre vuol maturare ottobre vendemmiare Ecco un caro amico di tanto tempo fa quando a fine mese invitavano i suoi sottoposti è Roger perché volevo andare perchél’uva non giustamente dobbiamo andare a mettere due va bene i nati di oggi Renato Zero Giorgio Panariello Monica Bellucci e noi andiamo invece a fare gli auguri stanno quest’anno del 30 settembre a Sara Buon compleanno Saretta a te Veramente nuovo traguardo tutto per te oggi è veramente salutiamo Marina Lorenzo Mariano Antonio Maria Beatrice Ilaria Barbara e Cecilia Buona giornata buon proseguimento veramente di ...