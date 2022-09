Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio mi aspetto unità e solidarietà Questi sono i principi base siamo in guerra la battaglia decisiva sarà questo inverno quindi dobbiamo restare uniti lo ha detto il ministro dell’Industria della Repubblica Ceca Joseph sì che detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea Prima del consiglio straordinario energia facendo riferimento allo scudo da 200 miliardi e non certo da Berlino per calmierare i prezzi in Germania Il gatto è sul tavolo oggi ha quindi aggiunto sì che l’ha detto che andremo avanti passo dopo passo implementando le misure Strada facendo potrebbe essere il prossimo punto in agenda in arrivo prezzi mai visti prima per la bolletta elettrica degli italiani a lanciare l’allarme questa volta il direttore della divisione energia dire era Massimo ricci in ...