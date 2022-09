Questa non è la copertina di un numero speciale di Charlie Hebdo (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 22 settembre 2022 è stata pubblicata su Twitter l’immagine di una presunta copertina della rivista satirica francese Charlie Hebdo. La caricatura raffigura Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina, sotto forma di cane, al funerale della regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre 2022. Secondo quanto riportato nell’immagine, si tratterebbe della prima pagina del numero pubblicato il 19 settembre 2022. Il disegno è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Nella rivista #CharlieHebdo l’immagine di #Zelensky nei panni di un cagnolino britannico sta iniziando a entrare saldamente nella coscienza europea. Almeno #CharlieHebdo lo ha già ritratto in quel modo». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola ... Leggi su facta.news (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 22 settembre 2022 è stata pubblicata su Twitter l’immagine di una presuntadella rivista satirica francese. La caricatura raffigura Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina, sotto forma di cane, al funerale della regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre 2022. Secondo quanto riportato nell’immagine, si tratterebbe della prima pagina delpubblicato il 19 settembre 2022. Il disegno è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Nella rivista #l’immagine di #Zelensky nei panni di un cagnolino britannico sta iniziando a entrare saldamente nella coscienza europea. Almeno #lo ha già ritratto in quel modo». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola ...

