Prova ad imitare l'esultanza di Cristiano Ronaldo, ma finisce in ospedale (Di venerdì 30 settembre 2022) Prova ad imitare il suo idolo Cristiano Ronaldo , ma il risultato è completamente diverso . Un fan della stella portoghese è il protagonista di un video diventato virale sui social . Dopo aver segnato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 settembre 2022)adil suo idolo, ma il risultato è completamente diverso . Un fan della stella portoghese è il protagonista di un video diventato virale sui social . Dopo aver segnato ...

Alessan23536972 : @AmalaTV_ Umile il ragazzo. Prova ad imitare Conte senza rendersi conto che non ha neanche un pelo del comandante. - sportli26181512 : Prova ad imitare l'esultanza di Cristiano Ronaldo, ma finisce in ospedale: Durante una partita amatoriale, un fan d… - iobhopurevoimah : non carletto che prova a imitare lo stile di seb sul casco ed esce una tamarrata allucinante - duca1072 : RT @AngeMontalbetti: Ahah Pierpaolo che prova ad imitare l'americano di Sole ???? #SoleArmy #PRELEMI #GFVIPParty - Daniecurci : Da Le Pen (che comunque rimane vicina alla Lega) a Zemmour tutti guardano all’Italia come ad un esempio da imitare… -