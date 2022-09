“Personale introvabile e spese triplicate” | Zù | il ristorante con super vista sul lago | sospende l’attività

(Di venerdì 30 settembre 2022) Riva di Solto. Una vera e propria istituzione suld’Iseo. Dalle raffinate sale delZù, conosciuto per l’ottima cucina die per l’indimenticabilesulle acque del Sebino, sono passati migliaia di palati. “C’è chi ha preso apposta l’aereo per venire a mangiare da noi – racconta con orgoglio e un filo di commozione Marcello Viscardi, 64 anni, che insieme alla moglie Maria Patrizia Zenti gestisce da quasi mezzo secolo lo storicoa Riva di Solto -. Ricordo con emozione la visita di Christo (l’artista che nel 2016 portò ilall’attenzione del mondo con la sua passerella dorata, ndr). Ma qui abbiamo accolto anche George Clooney. Ah sì, pure Jude Law e William Dafoe. Stavano con un gruppo di clienti americani, non sapevamo di avere degli attori di ...

Avvenire

... un uomo che non era un genio ma sapeva mettere qualcosa dinel gioco largo degli ... L'allenatore bravo non è quello che inventa uno schema inaudito, ormaiperché tutto il campo è ...... e ora ha un design, soprattutto frontale, ancora più moderno e. Un Crossover cittadino, piccolo ma anche molto spazioso e con una dotazione tecnologica impressionante,in auto ... Ecco i lavoratori "introvabili" da qui al 2026 Cerca operai a 2000 euro al mese nessuno risponde. La denuncia di un imprenditore veneto titolare di un'azienda che lavora in tutta Italia ...SPILIMBERGO - Una produzione che per l'80% raggiunge il mercato estero, in tutti i continenti; una specializzazione che ha pochissimi concorrenti in Europa e pressoché nessuno ...