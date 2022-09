(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Ma che giornalismo è questo? E non mi venite a raccontare che c'è la notizia, perché se fosse così c'era anche un anno fa, cinque anni fa, dieci anni fa. Oggi Giorgiasta per diventare premier ed ecco che dal cilindro di certa stampa tirano fuori questa notiziona, quest'articolone, questo schifo. Vi giuro sono nauseato. Già, perché rivedo un film già visto: certa stampa, mossa da certi apparati, è il braccio armato di chi inneggia alla democrazia ma poi non l'accetta e usa qualsiasi mezzo per screditare l'avversario politico di turno. Tra l'altro entrando nella sfera privata di una donna che dalè stata abbandonata quando era piccola". Lo scrive su Facebook l'esponente del M5S, Stefano. "E' capitato con il M5S, con me personalmente, e ora tocca allaessere ...

Il Sannio Quotidiano

Cancella questo tweet che tra l'altro ha l'unico effetto di portare ancora più gente a sostenere". Interviene anche lo stellato Stefano: "Oggi Giorgia Meloni sta per diventare premier ...... implicitamente, suona come il riconoscimento della forza elettorale diche al momento è il ... Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Vito Crimi, Danilo Toninelli, Stefano, Fabiana Dadone, ... Fdi: Buffagni a Meloni su vicenda padre, ‘non ti curar di loro…’ Lo scrive su Facebook l'esponente del M5S, Stefano Buffagni. "E' capitato con il M5S, con me personalmente, e ora tocca alla Meloni essere aggredita sul piano personale. In moltissime occasioni ho ...Meloni risponde sui social alla giornalista. Carlo Calenda difende la leader di Fratelli d’Italia: il tweet Una bassezza. Buffagni (M5S); Giorgia non ti curar di loro «La Meloni non è colpevole dei c ...