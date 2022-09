Atp Astana 2022: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 500 di Astana 2022. L’evento andrà in scena da lunedì 3 a domenica 9 ottobre sul cemento della cittadina kazaka. Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz torna a disputare un torneo ufficiale dopo la vittoria dello US Open (tolta la Coppa Davis) e guiderà il seeding del torneo. Al via altri quattro Top 10, vale a dire Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Jannik Sinner. Presenti anche altri giocatori blasonati come Hurkacz, Auger-Aliassime e Cilic. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una live streaming sul sito ufficiale della stessa emittente e tramite la nuova ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 500 di. L’evento andrà in scena da lunedì 3 a domenica 9 ottobre sul cemento della cittadina kazaka. Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz torna a disputare un torneo ufficiale dopo la vittoria dello US Open (tolta la Coppa Davis) e guiderà il seeding del torneo. Al via altri quattro Top 10, vale a dire Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Jannik Sinner. Presenti anche altri giocatori blasonati come Hurkacz, Auger-Aliassime e Cilic. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una livesul sito ufficiale della stessa emittente e tramite la nuova ...

