Tim Burton ospite a Lucca Comics & Games 2022 con l'anteprima di Mercoledì (Di giovedì 29 settembre 2022) Tim Burton sarà l'ospite d'onore dell'area movie di Lucca Comics & Games 2022 il 31 ottobre con l'anteprima della serie Netflix Mercoledì. Tim Burton arriva a Lucca. Il regista sarà l'ospite principale dell'Area Movie di Lucca Comics & Games 2022. Il 31 ottobre l'iconico regista sbarcherà in Italia in occasione dell'anteprima europea del 1° episodio di Mercoledì, l'attesissima serie tv da lui diretta in arrivo su Netflix il 23 novembre. Mercoledì, serie tv in 8 episodi, è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni ...

