Maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna, 31enne assolto (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È stato assolto perché il fatto non sussiste, P. N., 31enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine e difeso dagli avvocati Fabio Russo e Antonio Leone. L’uomo era finito agli arresti domiciliari con l’accusa di Maltrattamenti, lesioni aggravate ai danni della compagna, e danneggiamento. Secondo gli inquirenti, da aprile al 17 agosto 2021 il 30enne avrebbe picchiato in più occasioni la donna, minacciandola anche di morte e costringendola a far ricorso alle cure dei medici. Inoltre, le avrebbe sfasciato il telefono cellulare e danneggiato la macchina. Una vicenda al centro di due denunce che avevano innescato una attività investigativa sfociata nella misura a carico del giovane. Oggi presso il Tribunale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È statoperché il fatto non sussiste, P. N.,di Benevento, già noto alle forze dell’ordine e difeso dagli avvocati Fabio Russo e Antonio Leone. L’uomo era finito agli arresti domiciliari con l’accusa diai, e danneggiamento. Secondo gli inquirenti, da aprile al 17 agosto 2021 il 30enne avrebbe picchiato in più occasioni la donna, minacciandola anche di morte e costringendola a far ricorso alle cure dei medici. Inoltre, le avrebbe sfasciato il telefono cellulare e danneggiato la macchina. Una vicenda al centro di due denunce che avevano innescato una attività investigativa sfociata nella misura a carico del giovane. Oggi presso il Tribunale ...

anteprima24 : ** #Maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna, 31enne assolto ** - PicenoTime : Questura Ascoli, eseguite due misure cautelari di allontanamento per maltrattamenti e lesioni verso conviventi… - SiciliaTV : Giudizio immediato, senza passare neppure dall'udienza preliminare, nei confronti di un... #Castaltermini… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Valle Anzasca: maltrattamenti in famiglia e lesioni, trentenne in carcere - vco24news : Valle Anzasca: maltrattamenti in famiglia e lesioni, trentenne in carcere -