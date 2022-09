Lucca Effetto Cinema 2022, sabato 1 ottobre nel centro storico di Lucca (Di giovedì 29 settembre 2022) Lucca Effetto Cinema, quando il Cinema diventa performance: sabato 1 ottobre a partire dalle ore 19:00 torna dopo 2 anni di stop Lucca Effetto Cinema. Con la direzione artistica di Irene Passaglia e Cristina Puccinelli, Lucca Effetto Cinema racchiude tutti gli eventi performativi e presenta, come ogni anno, una speciale serata dove vengono coinvolte quest'anno 25 compagnie di teatro e di danza, ognuna delle quali produce una performance in omaggio ad un film in abbinamento ad un locale pubblico del centro storico. "Quest'anno - sottolinea la direzione artistica - la sfida più grande è stata quella di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022), quando ildiventa performance:a partire dalle ore 19:00 torna dopo 2 anni di stop. Con la direzione artistica di Irene Passaglia e Cristina Puccinelli,racchiude tutti gli eventi performativi e presenta, come ogni anno, una speciale serata dove vengono coinvolte quest'anno 25 compagnie di teatro e di danza, ognuna delle quali produce una performance in omaggio ad un film in abbinamento ad un locale pubblico del. "Quest'anno - sottolinea la direzione artistica - la sfida più grande è stata quella di ...

