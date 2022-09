Davide Donadei | un’ex di Amici svela di aver avuto un flirt con lui

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ex dirivela ilconMentre ieri a Uomini e Donne andava in onda il confronto di fuoco tra l’ex tronista, la sua ormai vecchia fiamma Chiara Rabbi e Roberta Di Padua, sui social l’ex allieva diArianna Gianfelici è intervenutando diuncon L'articolo proviene da Novella 2000.

MediasetTgcom24 : Davide Donadei rivela: 'Ho baciato Roberta, ci siamo sempre piaciuti' #UOMINIEDONNE - ParliamoDiNews : Uomini e donne, Roberta Di Padua: 'Davide Donadei, un bacio e via..'/ Web insorge #29Settembre #CinemaeTv - 24Trends_Italia : 1. Bruno Arena - 1mln+ 2. Davide Donadei - 50mille+ 3. Raf Vallone - 50mille+ 4. Bonus bollette 600 euro - 20mille+… - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Donadei rivela: 'Ho baciato Roberta, ci siamo sempre piaciuti' -

e Roberta Di Padua hanno sempre dichiarato di essere amici, ma quando sono stati beccati a cena insieme qualcosa si è smosso. Il web ha iniziato a rumoreggiare attribuendo ai due un ...Non è certo il migliore dei periodi perdi Uomini e Donne , che nella puntata trasmessa quest'oggi da Canale 5 è stato sbugiardato da Maria De Filippi. Ma non finisce qui. Già, perché mentre la puntava andava in onda, il buon ...Durante il confronto a Uomini e Donne tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua, un'ex di Amici svela un flirt con lui ...Uno dei volti più discussi di Uomini e Donne viene asfaltato davanti a tutti. Dure critiche sul suo conto: scopriamo cos'è successo.