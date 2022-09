Tragedia sul lavoro, operaio 52enne muore dopo essere precipitato dal tetto (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'Aquila - Un operaio di 52 anni, Roberto Scipione, dipendente di una ditta esterna, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un'azienda a Guardia Vomano nel territorio comunale di Notaresco (Teramo) dove stava lavorando alla bonifica dell'amianto. L'incidente è avvenuto questa mattina: l'uomo avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra dopo un salto nel vuoto di poco meno di una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il personale del 118 lo ha trasferito al Mazzini di Teramo in condizioni critiche: è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'Aquila - Undi 52 anni, Roberto Scipione, dipendente di una ditta esterna, è mortodaldi un'azienda a Guardia Vomano nel territorio comunale di Notaresco (Teramo) dove stava lavorando alla bonifica dell'amianto. L'incidente è avvenuto questa mattina: l'uomo avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terraun salto nel vuoto di poco meno di una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il personale del 118 lo ha trasferito al Mazzini di Teramo in condizioni critiche: è deceduto pocol'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. leggi tutto

