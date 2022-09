Hugh Jackman sarà ancora Wolverine, la reazione del regista di Logan James Mangold fa infuriare i fan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una polemica giocosa nata da un'incomprensione, ecco il vero significato della gif postata da James Mangold in reazione alla notizia del ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. La notizia del ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3 ha sorpreso e fatto impazzire di gioia i fan del divo australiano. La reazione di James Mangold, regista di Logan - The Wolverine, non si è fatta attendere, ma ha fatto arrabbiare i fan che non ne hanno colto l'ironia. James Mangold è intervenuto su Twitter e, senza fare riferimento all'annuncio stesso o scrivere una parola, ha pubblicato una gif ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una polemica giocosa nata da un'incomprensione, ecco il vero significato della gif postata dainalla notizia del ritorno dinei panni di. La notizia del ritorno dinei panni diin Deadpool 3 ha sorpreso e fatto impazzire di gioia i fan del divo australiano. Ladidi- The, non si è fatta attendere, ma ha fatto arrabbiare i fan che non ne hanno colto l'ironia.è intervenuto su Twitter e, senza fare riferimento all'annuncio stesso o scrivere una parola, ha pubblicato una gif ...

romvantic : RT @Rosam23_: RIVEDREMO HUGH JACKMAN NEI PANNI DI WOLVERINE MI DOVETE RIANIMARE IO NON CI CREDO - itshawnotsean : RT @40sbuckvy: IN DEADPOOL 3 CI SARÀ ANCHE HUGH JACKMAN COME WOLVERINE - romvantic : RT @40sbuckvy: IN DEADPOOL 3 CI SARÀ ANCHE HUGH JACKMAN COME WOLVERINE - romvantic : RT @tuseiscimunita: Io il 6 settembre 2024 quando vedrò Ryan Reynolds, Hugh Jackman e John Krasinski in una stessa scena #Deadpool3 https:… - Lotxsflower : RT @nerdstuffx: GESÙ CRISTO FINALMENTE DEADPOOL 3 E HUGH JACKMAN CHE TORNA NEI PANNI DI WOLVERINE È UN FOTTUTO SOGNOOOO #Deadpool3 https://… -