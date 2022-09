Borsa Milano maglia nera in Europa, ok Tim, giù le utility (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano – Borsa di Milano maglia nera in Europa. Piazza Affari, infatti, conclude in deciso calo (-1,16% con il Ftse Mib a 20.961 punti sotto soglia 21.000), una seduta incerta, e fa peggio degli altri listini europei, anch’essi in rosso. Pesano l’allargamento dello spread e il rialzo dei rendimenti dei Btp già in tensione lunedì L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Milano chiude a +2,10% con spinta trimestrali Borsa Milano tiene: spread sopra 211 punti, corre Leonardo Borsa Milano oggi 20 agosto 2022 Borsa Europa azzera guadagni, attesa Fed ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)diin. Piazza Affari, infatti, conclude in deciso calo (-1,16% con il Ftse Mib a 20.961 punti sotto soglia 21.000), una seduta incerta, e fa peggio degli altri listini europei, anch’essi in rosso. Pesano l’allargamento dello spread e il rialzo dei rendimenti dei Btp già in tensione lunedì L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiude a +2,10% con spinta trimestralitiene: spread sopra 211 punti, corre Leonardooggi 20 agosto 2022azzera guadagni, attesa Fed ...

fisco24_info : Borsa: Europa lima flessione con Ny debole, Milano -0,95%: Spread in saliscendi su quota 245 punti, gas sotto 200 e… - infoiteconomia : Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa conferma rosso, Milano maglia nera (-1,66%): Spread a 248 punti, gas a 201 euro, euro resta su minimi https… - fisco24_info : Borsa: Europa conferma rosso, Milano maglia nera (-1,66%): Spread a 248 punti, gas a 201 euro, euro resta su minimi - Margher81933300 : RT @RadioRadioWeb: Borsa di Milano migliore in Europa, lo Spread non vola e nessun grande fondo negli ultimi due mesi ha invitato a dirotta… -