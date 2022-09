Sampdoria | finalmente Winks? Ecco quando potrebbe tornare

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 settembre 2022) Harryscalpita pera disposizione dellaesserci l’inglese Marco Giampaolo attende il ritorno dei nazionali per iniziare a preparare la sfida contro il Monza. Il tecnico dellaavere a disposizione anche Harryper il match salvezza tra le mura del Ferraris. Il centrocampista inglese ha fatto gli straordinari a Bogliasco per essere presente. Nella giornata di ieriè salito al campo di allenamento per una nuova seduta sotto l’occhio vigile del riabilitatore Borino. Le condizioni della caviglia sinistra sono nettamente migliorate, l’inglese non accusa più il fastidio iniziale e punta alla prima convocazione ufficiale in ...