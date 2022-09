Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 28 Settembre 2022 | Toro confuso

Leggi su zon

(Di martedì 27 settembre 2022) L’diFox per oggi,28Ariete Ora che la Luna non è più opposta potete togliervi belle soddisfazioni. Magari può essere un momento propizio per trovare l’anima gemella. Il periodo è all’insegna del recupero. Sul lavoro potete contare su Giove che vi aiuterà a portare avanti un progetto.La Luna è in opposizione e questo non è mai un buon segno. In amore c’è forte confusione e tanto stress. Sul lavoro, dovete essere sereni e tranquilli, almeno fino fine mese! Poi le cose miglioreranno. Gemelli Ad ottobre sarete travolti dalla passione. Il partner sarà contento, se ne avete uno, perché passerete nottate intense e focose. Se invece siete single, potreste accontentarvi di una scappatella notturna con qualche amante occasionale. Decisioni difficili ...