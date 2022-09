Il patriarca russo Kirill: “Chi muore in Ucraina si sacrifica per gli altri, questo lava via tutti i peccati commessi” (Di martedì 27 settembre 2022) Il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha annunciato nel sermone domenicale che ai soldati che muoiono in Ucraina saranno lavati tutti i peccati. “Siamo consapevoli che chi muore adempiendo al proprio dovere militare si sacrifica per gli altri – ha detto Kirill -. questo sacrificio lava via tutti i peccati commessi”. Nei giorni scorsi Kirill aveva esortato i fedeli ad arruolarsi con queste parole: “Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Il, capo della Chiesa ortodossa russa, ha annunciato nel sermone domenicale che ai soldati che muoiono insarannoti. “Siamo consapevoli che chiadempiendo al proprio dovere militare siper gli– ha detto-.sacrificiovia”. Nei giorni scorsiaveva esortato i fedeli ad arruolarsi con queste parole: “Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

