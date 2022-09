Ciclista investito in via Per Azzano: soccorso in codice rosso (Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. Un uomo di 47 anni è stato investito lungo la via Per Azzano mentre era in sella alla sua bicicletta. È successo intorno alle 13.20 all’altezza del civico 61, poco distante dal cimitero. Il Ciclista, per cause ancora al vaglio degli agenti della questura, si è scontrato con l’auto ed è caduto a terra, riportando gravi traumi. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno trasportato il 47enne all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso. Leggi su bergamonews (Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. Un uomo di 47 anni è statolungo la via Permentre era in sella alla sua bicicletta. È successo intorno alle 13.20 all’altezza del civico 61, poco distante dal cimitero. Il, per cause ancora al vaglio degli agenti della questura, si è scontrato con l’auto ed è caduto a terra, riportando gravi traumi. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno trasportato il 47enne all’ospedale Papa Giovanni in

