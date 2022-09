Biglietti e maglie, canzoni e leggende: il settembre d'oro dei fan token dell'Inter (Di martedì 27 settembre 2022) Il secondo mese della stagione calcistica è stato caratterizzato da iniziative a raffica per i possessori dei gettoni digitali nerazzurri, con la ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 27 settembre 2022) Il secondo mesea stagione calcistica è stato caratterizzato da iniziative a raffica per i possessori dei gettoni digitali nerazzurri, con la ...

P_Carpentieri : @juanito92x @MaurizioJj Tre persone fa 270€, al netto di commissioni varie. 270€ solo di biglietti, poi c’è tutta l… - cuadrvdo : RT @leclercbatch: Un'ora fa le maglie. Ora i biglietti. Senza dignità totalmente, questi pensano veramente di prendere per il culo la gent… - leclercbatch : Un'ora fa le maglie. Ora i biglietti. Senza dignità totalmente, questi pensano veramente di prendere per il culo l… - MarcoSwiss : @MarcoBellinazzo Si vero, ma il totale dei diritti è talmente alto che cmq le grandi prendono enormi somme. In più… - juv3nt1na : RT @mascherajuve: ORGOGLIOSO DI ESSERE UN OCCASIONALE. Orgoglioso di essere l’occasionale che negli ultimi due anni da quando ha iniziato a… -