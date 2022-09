Al via la stagione del Teatro Le Maschere con “Tutti i miei Cari” con Crescenza Guarnieri (Di martedì 27 settembre 2022) Teatro Le Maschere – stagione serale “parole appassionate” Dal 29 settembre al 9 ottobre 2022 Tutti I miei Cari Scritto da: Francesca Zanni Regia: Francesco Zecca Con (in o. a.): Crescenza Guarnieri Produzione: Trebisonda I poeti sono eternamente innamorati di qualcosa, di qualcuno, di una presenza, di un sogno. Dio salvi i poeti e i folli. Alda Merini Al via la stagione serale del Teatro Le Maschere! Sarà in scena al Teatro Le Maschere, nella sezione serale dal titolo “parole appassionate” – dal 29 settembre al 9 ottobre 2022 – l’attesissimo spettacolo Tutti I miei Cari, scritto da: Francesca Zanni, regia di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)Leserale “parole appassionate” Dal 29 settembre al 9 ottobre 2022Scritto da: Francesca Zanni Regia: Francesco Zecca Con (in o. a.):Produzione: Trebisonda I poeti sono eternamente innamorati di qualcosa, di qualcuno, di una presenza, di un sogno. Dio salvi i poeti e i folli. Alda Merini Al via laserale delLe! Sarà in scena alLe, nella sezione serale dal titolo “parole appassionate” – dal 29 settembre al 9 ottobre 2022 – l’attesissimo spettacolo, scritto da: Francesca Zanni, regia di ...

