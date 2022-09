Sadie Sink posa con gli abiti invernali ecologici di Stella McCartney

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 26 settembre 2022) Arriva direttamente dalla Serie Tv Stranger Things la protagonista del servizio fotografico della moda Inverno 2022 di. L’attrice, infatti, hato per la collezione intitolataby. Le foto sono state scattate da Theo Wenner in un allevamento di cavalli che si trova a Montauk (New York), meglio conosciuto come