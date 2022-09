Italia, Mazzocchi: «Sono partito dal niente e sono arrivato sin qui. Questo è un punto di partenza per me» (Di lunedì 26 settembre 2022) Pasquale Mazzocchi, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League Pasquale Mazzocchi, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League. Le sue dichiarazioni: «Ho fatto tanta strada in salita per arrivare fino a qui. L’emozione è tanta anche a casa so che mi stanno guardando. Ho sperato fino alla fine che il mister mi facesse entrare e poi è successo. Quando parti dal niente arrivare qui è indescrivibile. Ora voglio continuare a lavorare per arrivare sempre più in alto perché per me Questo è un punto di partenza. Maglia? La metto in cornice e la farò vedere ai miei figli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Pasquale, esterno dell’, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League Pasquale, esterno dell’, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League. Le sue dichiarazioni: «Ho fatto tanta strada in salita per arrivare fino a qui. L’emozione è tanta anche a casa so che mi stanno guardando. Ho sperato fino alla fine che il mister mi facesse entrare e poi è successo. Quando parti dalarrivare qui è indescrivibile. Ora voglio continuare a lavorare per arrivare sempre più in alto perché per meè undi. Maglia? La metto in cornice e la farò vedere ai miei figli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

