Di Maio fuori dal Parlamento | cosa farà adesso? Futuro a rischio per il suo partito

Altre notizie dagli uninominali, Di Maio fuori ma lo sapete, fuori Fiano, fuori Nannicini, fuori Bentivogli, fuori Elezioni Politiche 2022 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento Fuori Di Maio, fuori Fiano, fuori Nannicini, fuori Bentivogli, fuori Souhamoro, fuori Cirinnà, fuori Enrico Rossi, fuor Di Maio, Sgarbi, Paragone e Pillon fuori dal Parlamento. La Meloni ha già fatto anche cose buone.

Luigi Diperde la sfida diretta a Napoli Fuorigrotta con il 5 stelle Sergio Costa e restadal Parlamento. Emma Bonino ha la meglio su Carlo Calenda che, nel duello per l'uninominale al Senato a Roma,...... il partito antivaccinista di Sara Cunial , ex deputata del Movimento 5 Stelle che ottiene comunque un risultato migliore del suo ex capo politico Luigi Di(fermo allo 0,6% con Impegno civico) e ...Il centrosinistra diviso ma incapace perfino di usare la legge elettorale che aveva partorito, straperde pur sfiorando il 50%. Mentre a ...L'insostenibile leggerezza dei piccoli leader marginali, sia anti-sistema che moderati. Per loro non c'è spazio, né nel palazzo né nel paese ...