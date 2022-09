Inter, per Brozovic si teme uno stiramento: rischia stop di tre settimane (Di domenica 25 settembre 2022) Brutte notizie in casa Inter. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Nations League contro l’Austria, Marcelo Brozovic si è infortunato alla gamba sinistra ed è stato costretto a lasciare il campo: per il croato si tratta di un problema al bicipite femorale che rischia di tenerlo fuori un minimo di 2-3 settimane. Brozovic dovrà sottoporsi ad accertamenti prima della ripresa del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Brutte notizie in casa. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Nations League contro l’Austria, Marcelosi è infortunato alla gamba sinistra ed è stato costretto a lasciare il campo: per il croato si tratta di un problema al bicipite femorale chedi tenerlo fuori un minimo di 2-3dovrà sottoporsi ad accertamenti prima della ripresa del campionato. SportFace.

Inter : Allenamento sotto la pioggia per i nostri nerazzurri ????? - Inter : Assist per @EdDzeko con la Bosnia e vittoria per l'Italia di @Acerbi_Fra, #Barella e @FDimarco ??? Tutti i nerazzurri in campo ieri sera ?? - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A femminile, l'Inter è prima in classifica in solitaria (10 punti… - TeofiloSteven : RT @sportface2016: #Inter, per #Brozovic si teme uno stiramento: rischia stop di tre settimane - onlytruth4bro : Ehm ehm Mi hanno regalato un biglietto per Inter Samp?????????????? -