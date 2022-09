Benvenuti a Casa Cormio (Di domenica 25 settembre 2022) Scusate il caos, i bambini stanno giocando e le mamme sono in ritardo. Casa Cormio abita qui, in una residenza reale – la sfilata si svolge all’interno di una delle più antiche ville lungo il naviglio Martesana, - dove il pubblico è invitato a prendere posto, mentre in sottofondo corrono le voci di bambini, e i loro giocattoli dall’aspetto vissuto, che sembrano appartenere a una generazione fa , sono sparsi in ogni dove insieme a vecchie memorie. Eccolo ancora una volta l’immaginario delicato, poetico, a tratti infantile ma al contempo sensuale e intellettuale di Jezabelle Cormio, la stilista dell’omonimo brand che ha sedotto prima Alessandro Michele, che l’aveva selezionato per il suo Gucci Vault, e poi un po’ tutti noi. Bella la sua maglieria, da sempre ispirata agli antichi mestieri del patrimonio culturale italiano, i suoi ricami ... Leggi su gqitalia (Di domenica 25 settembre 2022) Scusate il caos, i bambini stanno giocando e le mamme sono in ritardo.abita qui, in una residenza reale – la sfilata si svolge all’interno di una delle più antiche ville lungo il naviglio Martesana, - dove il pubblico è invitato a prendere posto, mentre in sottofondo corrono le voci di bambini, e i loro giocattoli dall’aspetto vissuto, che sembrano appartenere a una generazione fa , sono sparsi in ogni dove insieme a vecchie memorie. Eccolo ancora una volta l’immaginario delicato, poetico, a tratti infantile ma al contempo sensuale e intellettuale di Jezabelle, la stilista dell’omonimo brand che ha sedotto prima Alessandro Michele, che l’aveva selezionato per il suo Gucci Vault, e poi un po’ tutti noi. Bella la sua maglieria, da sempre ispirata agli antichi mestieri del patrimonio culturale italiano, i suoi ricami ...

