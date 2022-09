Infortunio Maignan, tegola per Pioli: i tempi di recupero (Di venerdì 23 settembre 2022) Per il Milan si va verso una grossa tegola. L’Infortunio di Maignan aveva già spaventato Pioli ed il tifo rossonero, ma ora i guai sembrano seri. Secondo quanto riportato da Le Parisien, lo stop dovrebbe essere di 2-3 settimane. Il portiere francese del Milan, miglior portiere in Serie A della scorsa stagione, ha rimediato un Infortunio durante la partita di Nations League contro l’Austria. Il polpaccio sembra essere messo male e Maignan potrebbe restare lontano dai pali per quasi un mese. FOTO: Getty – Milan-Infortunio-Maignan Questa mattina si sono svolti gli esami strumentali, presso l’ospedale di Neuilly, per valutare la serietà dell’Infortunio. Il dottor Franck Le Gall ha confermato l’Infortunio al ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) Per il Milan si va verso una grossa. L’diaveva già spaventatoed il tifo rossonero, ma ora i guai sembrano seri. Secondo quanto riportato da Le Parisien, lo stop dovrebbe essere di 2-3 settimane. Il portiere francese del Milan, miglior portiere in Serie A della scorsa stagione, ha rimediato undurante la partita di Nations League contro l’Austria. Il polpaccio sembra essere messo male epotrebbe restare lontano dai pali per quasi un mese. FOTO: Getty – Milan-Questa mattina si sono svolti gli esami strumentali, presso l’ospedale di Neuilly, per valutare la serietà dell’. Il dottor Franck Le Gall ha confermato l’al ...

GoalItalia : Maignan a rischio, Tatarusanu non è in lista: col Chelsea potrebbe toccare a Mirante ??? - juanito92x : RT @calciomercatoit: ??+++ Brutte notizie per il #Milan! Secondo #LeParisien, #Maignan rischia uno stop di 2/3 settimane a causa dell'infort… - Tiarossi2 : RT @calciomercatoit: ??+++ Brutte notizie per il #Milan! Secondo #LeParisien, #Maignan rischia uno stop di 2/3 settimane a causa dell'infort… - NandoPiscopo1 : RT @Rougenoir1978: Cmq io non vedo grossi problemi per l’infortunio di #Maignan, basta non farci tirare in porta. E male che vada per prend… - LucaDColella : RT @intertristi1899: Gente che osa dichiararsi milanista ed ha paura dell'infortunio di maignan Miscredenti, non vi agitate. Io mi sento al… -