Fifa App Player a Qatar 2022: i giocatori monitoreranno i dati di prestazione (Di venerdì 23 settembre 2022) La Fifa punta sui big data per Qatar 2022. Ogni giocatore avrà una App dedicata con tutti i dati personali di prestazione fisica e tattica in partita. Uno strumento sviluppato in collaborazione con il sindacato mondiale, la Fifpro, dopo un sondaggio tra gli stessi giocatori. Telecamere e gps, partita dopo partita, seguiranno ciascun giocatore con e senza palla per fornire tutti i dati utili per valutare la prestazione. In linea con la Visione 2020-2023 del Presidente della Fifa di sfruttare la tecnologia per migliorare ulteriormente il calcio, i giocatori della Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar potranno accedere facilmente alle informazioni sulle loro prestazioni in ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Lapunta sui big data per. Ogni giocatore avrà una App dedicata con tutti ipersonali difisica e tattica in partita. Uno strumento sviluppato in collaborazione con il sindacato mondiale, la Fifpro, dopo un sondaggio tra gli stessi. Telecamere e gps, partita dopo partita, seguiranno ciascun giocatore con e senza palla per fornire tutti iutili per valutare la. In linea con la Visione 2020-2023 del Presidente delladi sfruttare la tecnologia per migliorare ulteriormente il calcio, idella Coppa del Mondoinpotranno accedere facilmente alle informazioni sulle loro prestazioni in ...

