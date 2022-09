Classifica ATP, Jannik Sinner fa il tifo per Lorenzo Sonego: serve un favore per la top10… (Di venerdì 23 settembre 2022) I Moselle Open 2022 di tennis hanno visto la vittoria ai quarti di Lorenzo Sonego: l’azzurro sul cemento indoor a Metz ha così incamerato 90 punti nel ranking ATP. E’ proseguita così per Sonego la risalita in Classifica: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 54°, ed ha sorpassato Fabio Fognini. L’approdo in finale non soltanto varrebbe all’azzurro quota 885 punti ed il 52° posto virtuale, ma significherebbe ritorno in top ten per Jannik Sinner: Sonego in semifinale affronterà il polacco Hubert Hurkacz, il quale ora si trova all’11° posto virtuale a soli 5 punti da Sinner. Una vittoria di Hurkacz farebbe scivolare Sinner all’11° posto virtuale. CORSA AL DECIMO POSTO ATP Situazione attuale10 Jannik ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) I Moselle Open 2022 di tennis hanno visto la vittoria ai quarti di: l’azzurro sul cemento indoor a Metz ha così incamerato 90 punti nel ranking ATP. E’ proseguita così perla risalita in: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 54°, ed ha sorpassato Fabio Fognini. L’approdo in finale non soltanto varrebbe all’azzurro quota 885 punti ed il 52° posto virtuale, ma significherebbe ritorno in top ten perin semifinale affronterà il polacco Hubert Hurkacz, il quale ora si trova all’11° posto virtuale a soli 5 punti da. Una vittoria di Hurkacz farebbe scivolareall’11° posto virtuale. CORSA AL DECIMO POSTO ATP Situazione attuale10...

