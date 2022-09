Waze su iOS 16 | l’app di navigazione si aggiorna con funzionalità dedicate al nuovo sistema operativo Apple

(Di giovedì 22 settembre 2022) Un balzo in avanti per tutti i possessori di iPhone è stato compiuto recentemente da. Tra le app di navigazioni più popolari,si conferma ancora una volta attenta ai dettagli, portando con se una serie di novità legati all’ultimo update di iPhone: iOS 16.: arriva l’mento per iOS 16 – 22922 www.computermagazine.itLa nuova versione di, dedicata all’mento di iOS 16 disponibile per iPhone di ultima generazione, è finalmente qui. Analizziamo, ancora una volta, l’ennesimo passo in avanti di quella che, da molti, viene considerata una delle più valide alternative alle app dicanoniche. Anzitutto, a cambiare rispetto al passato, sarà la fluidità nell’esperienza d’uso, con animazioni più “burrose” e non solo....

La nuova versione di Waze per iOS arriva alla 4.87, e include una correzione del bug che rendeva impossibile ad alcuni utenti avviare un percorso cliccando direttamente sui ... Waze è disponibile gratuitamente su dispositivi Android, iOS e iPadOS. Radarbot è un'applicazione progettata per individuare autovelox, ed è tra le più quotate su sistemi Android e iPhone: ... Waze si aggiorna su iPhone con funzionalità specifiche per iOS 16 Waze si aggiorna per adattarsi al nuovo iOS 16 di iPhone, con risoluzione dei bug e adattamenti grafici dedicati ...