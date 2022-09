Roma | cede scala al Globe Theatre dopo spettacolo per ragazzi | 15 ragazzi coinvolti | due in ospedale

(Di giovedì 22 settembre 2022) Quindicisono rimastinel crollo di unadi legno all’interno dela Villa Borghese a. Gli studenti, tra i 16 e i 17 anni, sono stati soccorsi e aiutati ad uscire dalla struttura, dove si stava svolgendo unoper le scolaresche, appena terminato al momento del crollo. Sei degli studenti, tra i 16 e i 17 anni, sono stati trasportati in. L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha riferito che “due feriti lievi sono stati trasportati all’pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli”. Il sindaco Roberto Gualtieri ha riferito di essere “in contatto con i responsabili della gestione del...

Una scala del Globe Theatre , il teatro all'interno di Villa Borghese a, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ...Comandante Provinciale VVF di, Funzionario di servizio, Capo Turno Provinciale, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.La scala è crollata sotto i piedi dei ragazzi di una scolaresca, che stavano abbandonando l’edificio di Villa Borghese al termine di uno spettacolo teatrale. Le ragioni del crollo sono ancora da chiar ...Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. (ANSA) ...