Riciclaggio di denaro in cryptovalute | 6 indagati a Napoli

Napoli – Sei persone, quasi tutte legate da vincoli di parentela, sono indagate dalla Procura di Napoli nell'ambito di una indagine sul Riciclaggio in cryptovalute di denaro che secondo gli inquirenti sarebbe frutto di attività illecite, come le truffe e l'evasione fiscale. Lo riportano oggi Il Mattino e l'edizione napoletana di Repubblica. Lo scorso aprile i carabinieri, coordinati dall'ufficio inquirente partenopeo, hanno eseguito delle perquisizioni nel rione Sanità di Napoli, dove il gruppo operava, ipotizzando il reato di associazione a delinquere e Riciclaggio. Gli investigatori hanno acquisito i dispositivi informatici che i sei indagati utilizzavano per le loro attività. A capo del gruppo ci sarebbe un promotore

