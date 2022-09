“Gioco bugiardo”: a Cerveteri al via il progetto contro il gioco d’azzardo patologico (Di giovedì 22 settembre 2022) Cerveteri – Il Comune di Cerveteri è in prima linea a sostegno delle azioni messe in campo dalla Regione Lazio per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, sostenendo sin da subito le attività delle Unità di Strada e dei Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto della Cooperativa Time4child sul territorio dell’Asl Roma 4 – distretti 1 e 2 e mettendo a disposizione dei gruppi i luoghi per gli incontri gratuiti e riservati dedicati alle persone e alle famiglie con problemi legati al DGA. Gli interventi mirano ad integrare i servizi attuali, svolgendo attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione del pubblico fino all’aggancio dei soggetti a rischio, alla valutazione del bisogno individuale nei casi più critici ed infine all’accompagnamento verso i servizi di supporto presenti sul ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022)– Il Comune diè in prima linea a sostegno delle azioni messe in campo dalla Regione Lazio per il contrasto al, sostenendo sin da subito le attività delle Unità di Strada e dei Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto della Cooperativa Time4child sul territorio dell’Asl Roma 4 – distretti 1 e 2 e mettendo a disposizione dei gruppi i luoghi per gli incontri gratuiti e riservati dedicati alle persone e alle famiglie con problemi legati al DGA. Gli interventi mirano ad integrare i servizi attuali, svolgendo attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione del pubblico fino all’aggancio dei soggetti a rischio, alla valutazione del bisogno individuale nei casi più critici ed infine all’accompagnamento verso i servizi di supporto presenti sul ...

