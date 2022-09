GF Vip | Ginevra Lamborghini fa coming out E’ sapiosessuale – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 settembre 2022)(US Endemol Shine) Tempo diout al Grande Fratello Vip?, dopo aver velatamente parlato dei contrasti avuti con la sorella Elettra, scaturiti per motivi che ha dichiarato di non conoscere (ma che il settimanale Chi definisce gravissimi), ha confessato di aver avuto in passato una storia piuttosto travagliata con una ragazza. Mentre si trovava in cucina con Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi, l’ereditiera ha parlato della chimica mentale che aveva instaurato con un’altra donna, che però a suo dire non era pronta a vivere completamente il loro rapporto: “A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo… Magari fine serata, festa insieme in discoteca… ...