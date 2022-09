Ruby ter, legale Berlusconi: processo prosegue come da programma (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Questo era il programma che si era convenuto". Così l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter, spiega perchè non è stata presentata alcuna richiesta di rinvio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Questo era ilche si era convenuto". Così l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvionelter, spiega perchè non è stata presentata alcuna richiesta di rinvio ...

Affaritaliani : Ruby ter, legale Berlusconi: processo prosegue come da programma - rep_milano : Ruby ter, udienza prima del voto: Berlusconi non si 'oppone'. Le difese delle ragazze: 'Su di loro lo stigma social… - OlgaRevnova : @berlusconi Be, allora quando che udienza per ruby ter? - ZenatiDavide : Il processo Ruby ter riprende senza interruzioni. Da Berlusconi nessuna istanza di rinvio per le elezioni. L’avvoca… - CesareMontanari : RT @serenel14278447: Il processo Ruby ter riprende senza interruzioni. Da Berlusconi nessuna istanza di rinvio per le elezioni. L’avvocato:… -