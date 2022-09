Palermo, Corini: “Allenarci in casa del Manchester City è una motivazione in più” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Penso che per il City Group acquisire il Palermo sia stata una grande opportunità. Loro sono vicini e fondamentali per il futuro della squadra. Dobbiamo portare il Palermo dove merita. Per i ragazzi stare qui è una motivazione in più ma anche il nostro centro sportivo rappresenterà determinati valori; non sarà grande come questo ma della stessa importanza. Qui abbiamo visto il massimo”. Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Eugenio Corini, in una conferenza stampa indetta a Manchester, dove i rosanero si stanno allenando nelle strutture del City Group che ha di recente acquistato il club: “Questo centro è stato studiato per le squadre di calcio, si vede. Tutto è a un livello straordinario, puoi sviluppare i temi che hai in testa nella migliore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Penso che per ilGroup acquisire ilsia stata una grande opportunità. Loro sono vicini e fondamentali per il futuro della squadra. Dobbiamo portare ildove merita. Per i ragazzi stare qui è unain più ma anche il nostro centro sportivo rappresenterà determinati valori; non sarà grande come questo ma della stessa importanza. Qui abbiamo visto il massimo”. Lo ha detto l’allenatore del, Eugenio, in una conferenza stampa indetta a, dove i rosanero si stanno allenando nelle strutture delGroup che ha di recente acquistato il club: “Questo centro è stato studiato per le squadre di calcio, si vede. Tutto è a un livello straordinario, puoi sviluppare i temi che hai in testa nella migliore ...

sportface2016 : #Palermo, #Corini: 'Allenarci in casa del #ManchesterCity è una motivazione in più' - TUTTOB1 : Palermo, Corini: 'Grande opportunità lavorare all'Etihad Campus, centro di altissimo livello' - LiveSiciliaPA : Corini: “Ringraziamo il City Group per questa splendida opportunità” - telodogratis : Il mini ritiro del Palermo a Manchester, Corini “Qui per costruire il futuro” - PalermocalcioN : #etihadcampus #Corini in conferenza, 'Palermo e CityGroup si potrà creare qualcosa di bello' -