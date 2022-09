Inter, non solo Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. Marotta aspetta messaggi da Zhang (Di mercoledì 21 settembre 2022) Campo e mercato. I prossimi due mesi saranno importanti per l'Inter, per rialzarsi in campionato e dare un segnale forte in Champions League,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Campo e mercato. I prossimi due mesi saranno importanti per l', per rialzarsi in campionato e dare un segnale forte in Champions League,...

sportmediaset : Nuovo summit tra Inzaghi e la dirigenza: fiducia ma non illimitata #Sportmediaset #Inzaghi #Inter - FBiasin : L’#Inter di #Inzaghi ha dimostrato di saper giocare un calcio di alto livello. Se non lo avessimo visto sarebbe sc… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - dondo_rosanna : @stevevicrn @tuter71 @Inter Xè no? Meglio di Inzaghi sicuro. Mi han colpito in Inzaghi: quanto padroneggi poco l'it… - ang3for : @Alessio95983803 @Roberto23186246 @capuanogio Gli anni passati ha fatto il suo in che Inter giocava? L’Inter di Toh… -