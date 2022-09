Via libera al dl aiuti bis in Senato, ma fallisce il tentativo del governo di far approvare la delega fiscale (Di martedì 20 settembre 2022) Palazzo Madama chiude le porte. L’Aula resterà chiusa fino alla prima convocazione della prossima legislatura, la XIX. Nell’ultima seduta di oggi, 20 settembre, i Senatori hanno approvato il decreto aiuti bis. E basta: il governo Draghi non è riuscito a far votare la delega fiscale. L’accordo raggiunto dai partiti a inizio estate, infatti, prevedeva che il provvedimento sul fisco rientrasse in un’intesa più ampia, comprendente il ddl sull’equo compenso e quello sull’ergastolo ostativo. La capigruppo delle ore 14, per una serie di veti incrociati e assenze dei Senatori, ha sancito che il pacchetto di provvedimenti non avrebbe avuto il sostegno necessario delle forze di maggioranza per essere inserito nel calendario d’Aula. Mario Draghi ci ha provato fino all’ultimo a far passare la ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Palazzo Madama chiude le porte. L’Aula resterà chiusa fino alla prima convocazione della prossima legislatura, la XIX. Nell’ultima seduta di oggi, 20 settembre, iri hanno approvato il decretobis. E basta: ilDraghi non è riuscito a far votare la. L’accordo raggiunto dai partiti a inizio estate, infatti, prevedeva che il provvedimento sul fisco rientrasse in un’intesa più ampia, comprendente il ddl sull’equo compenso e quello sull’ergastolo ostativo. La capigruppo delle ore 14, per una serie di veti incrociati e assenze deiri, ha sancito che il pacchetto di provvedimenti non avrebbe avuto il sostegno necessario delle forze di maggioranza per essere inserito nel calendario d’Aula. Mario Draghi ci ha provato fino all’ultimo a far passare la ...

