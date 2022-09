(Di martedì 20 settembre 2022) Un uomo di 53 anni è stato ucciso, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite, durante durante gliscoppiati nella città di, in, durante glitra alcunie membri dei servizi di. La vittima sarebbe stato colpita alla testa da un proiettile sparato da agenti. Diverse persone hanno dato fuoco alle gomme, lanciato oggetti e sparato in aria alla rotatoria di Shuhada nel centro diper protestare contro l’arresto di un miliziano legato alle Brigate dei martiri di al-Aqsa da parte delledi. Nella vicinamiliziani hanno sparato contro la sede delle...

ilfattovideo : Cisgiordania, scontri tra manifestanti e forze di sicurezza palestinesi a Nablus: un morto. Tensioni anche a Jenin - zazoomblog : Cisgiordania scontri tra manifestanti e forze di sicurezza palestinesi a Nablus - #Cisgiordania #scontri… - infoitinterno : Cisgiordania, scontri tra sicurezza palestinese e militanti: un morto - blogLinkes : Cisgiordania, la polizia di Abu Mazen in azione contro Hamas. Scontri, Nablus a ferro e fuoco - tfnews_t : Scontri in #Cisgiordania: morto un #civile #vittimainnocente #news #tfnews #cronaca #esteri #ancoraguerra… -

Agenzia ANSA

Nella notte, un palestinese è rimasto ucciso durante alcuniarmati scoppiati tra membri dei servizi di sicurezza palestinesi e i manifestanti nella città di Nablus, in, dopo le ...Manifestanti palestinesi si scontrano con le forze di sicurezza palestinesi a Nablus, nellaoccupata, che e' stata messa a ferro e fuoco per lo scatenarsi di tensioni in seguito all'arresto di due membri del gruppo islamista Hamas. 20 settembre 2022 Cisgiordania, scontri tra manifestanti e forze di sicurezza palestinesi a Nablus - Mondo Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Manifestanti palestinesi si scontrano con le forze di sicurezza palestinesi a Nablus, nella Cisgiordania occupata, che e' stata messa a ferro e ...