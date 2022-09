ledicoladelsud : Bms, dati positivi da studio a 2 anni su farmaco anti-psoriasi orale - italiaserait : Bms, dati positivi da studio a 2 anni su farmaco anti-psoriasi orale -

Adnkronos

"Questidi follow - up a due anni dimostrano l'efficacia duratura prodotta da deucravacitinib ... medico, senior vice president of Immunology and Fibrosis Development di. "In Bristol Myers ...... l'utilizzo delle strutture è previsto fino alle ore 22.30, per permettere il deflusso degli atleti entro le 23.00; elenco degli atleti con i rispettivianagrafici devono essere consegnati ... Bms, dati positivi da studio a 2 anni su farmaco anti-psoriasi orale (Adnkronos) – Bristol Myers Squibb (Bms) annuncia, in una nota, i nuovi risultati dello studio di estensione a lungo termine Poetyc Pso (Lte) che dimostrano come si sia mantenuta fino a 2 anni l’effic ...I risultati confermano il profilo di efficacia dell’inibitore selettivo allosterico della tirosina chinasi 2 (TYK2), da assumere oralmente una volta al giorno per il trattamento della psoriasi a placc ...