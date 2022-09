Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 14:10 (Di lunedì 19 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio alle 6:30 di questa mattina Erano le 7:30 in Italia che ora si sono chiuse al pubblico le porte della camera ardente della Regina Elisabetta negli ultimi giorni migliaia di persone hanno preso per ora in fila per rendere omaggio al feretro della sovrana scomparsa lo scorso VIII Settembre a 96 anni i funerali di Stato che hanno chiuso i 10 giorni di lutto nazionale circa 2000 all’Abbazia di Westminster inclusi 5 per capi di stato e di governo dignitario milioni di persone per le strade di Londra i milioni di spettatori che hanno seguito la in tutto il mondo la politica primo piano 1 all’ultima settimana di campagna elettorale prima del voto del prossimo 25 settembre Matteo Salvini punto in alto già fatto il vicepremier è Ministro dell’Interno e penso di averlo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio alle 6:30 di questa mattina Erano le 7:30 in Italia che ora si sono chiuse al pubblico le porte della camera ardente della Regina Elisabetta negli ultimi giorni migliaia di persone hanno preso per ora in fila per rendere omaggio al feretro della sovrana scomparsa lo scorso VIII Settembre a 96 anni i funerali di Stato che hanno chiuso i 10 giorni di lutto nazionale circa 2000 all’Abbazia di Westminster inclusi 5 per capi di stato e di governo dignitario milioni di persone per le strade di Londra i milioni di spettatori che hanno seguito la in tutto il mondo la politica primo piano 1 all’ultima settimana di campagna elettorale prima del voto del prossimo 25 settembre Matteo Salvini punto in alto già fatto il vicepremier è Ministro dell’Interno e penso di averlo ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - VesuvioLive : La spesa costa troppo, il pane ha raggiunto livelli record: non è mai stato così caro - ShootersykEku : Guerra Ucraina Russia, Kiev: 8 missili russi nella notte sull'area di Zaporizhzhia LIVE | Sky TG24 -