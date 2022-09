“Scusate | devo farlo” Gigi D’Alessio | fuoriprogramma al concerto | pubblico senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022)e il figlio Francesco. Sorpresa durante ildel cantante napoletano – una tappa del suo tour ‘Figli di un Dio Minore – in cui a un certo punto è spuntato sul palcoè uscito con il piccolo in braccio. Una presentazione che ha emozionato ildell’artista, diventato padre per la quinta volta dalla compagna Denise Esposito. Frutto d’amore avuto lo scorso gennaio assieme alla compagna Denise Esposito, il bimbo ha fatto la sua prima uscita pubblica in braccio a un orgoglioso. “Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco”, ha detto il cantante durante ile il figlio ...