Napoli è quella dello striscione “Kim | 3 pacchetti 10€…” Alle prime difficoltà torneranno

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ci sono voluti quattro anni, trenatori ed una marea di merda per lo mezzo, per far capire al becerume azzurro che il calcio non è solo quello vissuto quando forzosamente ci si appiccica l’etichetta di grande bellezza. L’ignoranza cognitiva che pervade la città (dieci anni di sindacatura De Magistris) non può essere scalfita. Vogliano tutti un’assicurazione contro le sofferenze e le incertezze. Il che vuol dire non aver capito il mondo. Un calcio e dei giocatori pervicacemente voluti per il loro passato, ma come dimostra il presente non hanno futuro. Del resto già dall’anno passato, con i reduci relegati a mezze comparse, era chiaro che fossero tutti giocatori finiti, o sul punto di. La vulgata popolare ha continuato ad insultare, deridere e sfottere chi andava in controtendenza, dando fiducia all’attuale proprietà ed all’attuale conduzione tecnica. Ignorando e ...