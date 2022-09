Fucsia in autunno | idee di look e di stile

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ilè un colore allegro e vibrante, che mette subito di buonumore. In genere si associa al periodo estivo, ma non è necessariamente un colore legato al caldo: potete infatti indossarlo anche in, con alcuni piccoli accorgimenti. Vediamo insieme qualche idea die dia tema! Fonte: Alex de Pase, Federica Bonifacci, Manufatto, Kardiff, KaosDolcevita Kaos, sandali Kardiff, sneakers Alex De Pase, anello Manufatto, blazer Federica Bonifacci Con il nero Il nero senza dubbio vi aiuta a smorzare un po’ i toni luminosi di questo colore e lo rende portabile anche in modo più casual. Anche il denim nero serve benissimo allo scopo e anzi, rende l’outfit meno “patinato”. Va da sé che anche il denim classico sarà comunque perfetto, perché alleggerirà l’insieme. Con il beige Con il ...