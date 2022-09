F1, Max Verstappen: “Titolo matematico già a Singapore? Ci vorrebbe un pizzico di fortuna…” (Di lunedì 19 settembre 2022) Domenica 2 ottobre potrebbe essere una data storica nella massima categoria del motorsport. In occasione del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, infatti, potremmo già assistere alla seconda incoronazione consecutiva di Max Verstappen. Oggettivamente manca solo la matematica per “Super Max”. Si torna, quindi, sul tracciato di Marina Bay dopo le due ultime edizioni cancellate per colpa della pandemia e il portacolori del team Red Bull potrebbe già festeggiare il suo secondo alloro. Il campione del mondo in carica, infatti, vanta ben 116 punti di margine su Charles Leclerc e 125 sul compagno di scuderia Sergio Perez. L’olandese festeggerebbe già nella città-stato asiatica se dovesse guadagnare 22 punti sul monegasco. Quindi vincere e confidare che il monegasco esca dai primi sette della classifica. Una ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Domenica 2 ottobre potrebbe essere una data storica nella massima categoria del motorsport. In occasione del Gran Premio di, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, infatti, potremmo già assistere alla seconda incoronazione consecutiva di Max. Oggettivamente manca solo la matematica per “Super Max”. Si torna, quindi, sul tracciato di Marina Bay dopo le due ultime edizioni cancellate per colpa della pandemia e il portacolori del team Red Bull potrebbe già festeggiare il suo secondo alloro. Il campione del mondo in carica, infatti, vanta ben 116 punti di margine su Charles Leclerc e 125 sul compagno di scuderia Sergio Perez. L’olandese festeggerebbe già nella città-stato asiatica se dovesse guadagnare 22 punti sul monegasco. Quindi vincere e confidare che il monegasco esca dai primi sette della classifica. Una ...

