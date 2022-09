Vino: un nuovo studio mette in guardia sul consumo durante i pasti (Di domenica 18 settembre 2022) Proprio di recente è stata effettuata un’importante ricerca da un gruppo di studiosi britannici riguardo alle abitudini a tavola. Le nostre abitudini alimentari sono molto importanti per il buon funzionamento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 settembre 2022) Proprio di recente è stata effettuata un’importante ricerca da un gruppo disi britannici riguardo alle abitudini a tavola. Le nostre abitudini alimentari sono molto importanti per il buon funzionamento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

7August17 : RT @valy_s: In #Europa nasce un nuovo “proibizionismo”. L’ #OMS,dopo i danni fatti con #Covid19,se la prende con il VINO: vuole imporre una… - _SimplyBen_ : @debra_hhh Ci sarà la gioia del vino nuovo … - FrancoCoppa1 : RT @valy_s: In #Europa nasce un nuovo “proibizionismo”. L’ #OMS,dopo i danni fatti con #Covid19,se la prende con il VINO: vuole imporre una… - livic751 : RT @valy_s: In #Europa nasce un nuovo “proibizionismo”. L’ #OMS,dopo i danni fatti con #Covid19,se la prende con il VINO: vuole imporre una… - mr_pac : RT @mr_pac: @WineNewsIt E andiamo su e non la pigliate così! ;) L'OMS NON sta mettendo il vino 'nel mirino' e NON lo sta facendo 'di nuovo'… -