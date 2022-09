Squalifica Di Maria: quali partite salterà il fuoriclasse della Juve (Di domenica 18 settembre 2022) che paga il rosso diretto col Monza Il rosso diretto ad Angel Di Maria può costare cara al campione argentino. Espulso nel primo tempo di Monza-Juve, il Fideo sarà costretto a saltare sicuramente la gara alla ripresa con il Bologna, rischiando poi uno stop anche contro il Milan se la Squalifica dovesse essere più lunga di una giornata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) che paga il rosso diretto col Monza Il rosso diretto ad Angel Dipuò costare cara al campione argentino. Espulso nel primo tempo di Monza-, il Fideo sarà costretto a saltare sicuramente la gara alla ripresa con il Bologna, rischiando poi uno stop anche contro il Milan se ladovesse essere più lunga di una giornata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

