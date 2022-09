Partita scudetto? Arriva la risposta di Massara sul Napoli: “I punti pesano” (Di domenica 18 settembre 2022) Questa sera il Napoli affronterà il Milan di Stefano Pioli, San Siro farà da splendida cornice al big match di giornata. Durante il pre-Partita, è intervenuto ai microfoni di Dazn Frederic Massara, ds dei rossoneri, il quale ha parlato di punti pesanti e possibile sfida scudetto in vista del match di San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni: Sul mercato: “ Per quanto riguarda il Napoli mi sembra abbia operato molto bene, noi ci siamo stabilizzati cercando di rimanere ad alti livelli”. Caratteristiche che cercate nei giocatori: “Credo che le caratteristiche del calcio stiano andando sempre di più verso una grande velocità e chi ha forza nelle gambe farà la differenza. Ma qui c’è la bravura del mister che ha fatto rendere tutti alla grande”. Su Leao: “Lui è un giocatore con ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Questa sera ilaffronterà il Milan di Stefano Pioli, San Siro farà da splendida cornice al big match di giornata. Durante il pre-, è intervenuto ai microfoni di Dazn Frederic, ds dei rossoneri, il quale ha parlato dipesanti e possibile sfidain vista del match di San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni: Sul mercato: “ Per quanto riguarda ilmi sembra abbia operato molto bene, noi ci siamo stabilizzati cercando di rimanere ad alti livelli”. Caratteristiche che cercate nei giocatori: “Credo che le caratteristiche del calcio stiano andando sempre di più verso una grande velocità e chi ha forza nelle gambe farà la differenza. Ma qui c’è la bravura del mister che ha fatto rendere tutti alla grande”. Su Leao: “Lui è un giocatore con ...

