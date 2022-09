I momenti più cringe della campagna elettorale (Di sabato 17 settembre 2022) Manca ormai una settimana al voto e ne abbiamo viste di tutti i colori tra ministri che volano, panzerotti, bus elettrici, TikTok, fumetti e canzoncine: ecco i momenti più imbarazzanti dell'ultimo mese e mezzo Leggi su wired (Di sabato 17 settembre 2022) Manca ormai una settimana al voto e ne abbiamo viste di tutti i colori tra ministri che volano, panzerotti, bus elettrici, TikTok, fumetti e canzoncine: ecco ipiù imbarazzanti dell'ultimo mese e mezzo

brandobenifei : La #Russia usa l’energia per distruggere l’unità europea nel sostegno all’#Ucraina, ma nei momenti più duri si misu… - emmedibi : Uno dei momenti più attesi della campagna elettorale, praticamente un rito! Fare campagna è anche questo, nella mia… - juventusfc : ?? Danilo: «Serve uno step in più mentale, le squadre che vincono sono quelle che riescono a essere continue e noi d… - alexandro240461 : @matteorenzi una bella donazione SENATORE lei che fa consulenze in Arabia Saudita e guadagna fior di quattrini inve… - lili_entu : RT @franci9920: Momenti più belli di Mavi e Sancar???????????? (Continua giù ??) #sefirinkizi #TubaBüyüküstün #EnginAkyürek #EnginTuba #EnT… -