Sofia Raffaeli, i tre ori della nuova stella della ginnastica ritmica (Di venerdì 16 settembre 2022) Oro al al nastro, dopo quelli ottenuti con cerchio e palla, più un bronzo alle clavette. Ai Mondiali in Bulgaria la 18enne marchigiana arriva dove mai era giunta un'atleta italiana

